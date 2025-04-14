Свердловский губернатор Паслер объявил первых участников Иннопром-2025

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил первых участников выставки Иннопром-2025. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Так, к примеру, свои наработки представят компании „Энерго-РС“, „УралТермоСвар“, научно-производственное предприятие „Машпром“, Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет», — сообщил Паслер.
По его словам, на текущий момент определены 20 организаций-участниц. В этот перечень вошли предприятия, работающие и выпускающие продукцию в ключевых для Свердловской области отраслях — транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT.
Выставка Иннопром ежегодно проходит летом в Екатеринбурге. В 2025 году она объединит представителей власти и бизнеса в 15-й раз, а страной-партнером станет Саудовская Аравия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!