14 апреля 2025

Свердловский губернатор Паслер объявил первых участников Иннопром-2025

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявлены первые 20 компаний, представляющих Свердловскую область на выставке
Объявлены первые 20 компаний, представляющих Свердловскую область на выставке Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил первых участников выставки Иннопром-2025. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Так, к примеру, свои наработки представят компании „Энерго-РС“, „УралТермоСвар“, научно-производственное предприятие „Машпром“, Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет», — сообщил Паслер.

По его словам, на текущий момент определены 20 организаций-участниц. В этот перечень вошли предприятия, работающие и выпускающие продукцию в ключевых для Свердловской области отраслях — транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT.

Выставка Иннопром ежегодно проходит летом в Екатеринбурге. В 2025 году она объединит представителей власти и бизнеса в 15-й раз, а страной-партнером станет Саудовская Аравия.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил первых участников выставки Иннопром-2025. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Так, к примеру, свои наработки представят компании „Энерго-РС“, „УралТермоСвар“, научно-производственное предприятие „Машпром“, Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет», — сообщил Паслер. По его словам, на текущий момент определены 20 организаций-участниц. В этот перечень вошли предприятия, работающие и выпускающие продукцию в ключевых для Свердловской области отраслях — транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT. Выставка Иннопром ежегодно проходит летом в Екатеринбурге. В 2025 году она объединит представителей власти и бизнеса в 15-й раз, а страной-партнером станет Саудовская Аравия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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