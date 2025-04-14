14 апреля 2025

Екатеринбург примет синхронистов со всей России

Синхронисты разыграют 13 комплектов наград на чемпионате в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на соревнования прибудет свыше 300 спортсменов
Всего на соревнования прибудет свыше 300 спортсменов Фото:

В этом году Екатеринбург примет Чемпионат России по синхронному плаванию, который пройдет с 23 по 26 апреля. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России (ФВВСР).

«На соревнования съедутся более 300 сильнейших спортсменов страны, которые будут бороться за 13 комплектов наград», — сообщили в ведомстве. На соревнованиях заявлены такие звезды синхронного плавания, как двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. Торжественное открытие запланировано на 23 апреля в16:00

По заявлению вице-президента ФВВСР Ольги Брусникиной, это первый чемпионат в составе объединённой федерации. «Большая команда профессионалов работает, чтобы сделать эти соревнования настоящим праздником спорта. Уверена, что мы увидим множество захватывающих выступлений, и борьба за медали будет самой серьезной», — заявила Брусникина.

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В этом году Екатеринбург примет Чемпионат России по синхронному плаванию, который пройдет с 23 по 26 апреля. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России (ФВВСР). «На соревнования съедутся более 300 сильнейших спортсменов страны, которые будут бороться за 13 комплектов наград», — сообщили в ведомстве. На соревнованиях заявлены такие звезды синхронного плавания, как двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. Торжественное открытие запланировано на 23 апреля в16:00 По заявлению вице-президента ФВВСР Ольги Брусникиной, это первый чемпионат в составе объединённой федерации. «Большая команда профессионалов работает, чтобы сделать эти соревнования настоящим праздником спорта. Уверена, что мы увидим множество захватывающих выступлений, и борьба за медали будет самой серьезной», — заявила Брусникина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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