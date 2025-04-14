Екатеринбург примет синхронистов со всей России

В этом году Екатеринбург примет Чемпионат России по синхронному плаванию, который пройдет с 23 по 26 апреля. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России (ФВВСР).
«На соревнования съедутся более 300 сильнейших спортсменов страны, которые будут бороться за 13 комплектов наград», — сообщили в ведомстве. На соревнованиях заявлены такие звезды синхронного плавания, как двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. Торжественное открытие запланировано на 23 апреля в16:00
По заявлению вице-президента ФВВСР Ольги Брусникиной, это первый чемпионат в составе объединённой федерации. «Большая команда профессионалов работает, чтобы сделать эти соревнования настоящим праздником спорта. Уверена, что мы увидим множество захватывающих выступлений, и борьба за медали будет самой серьезной», — заявила Брусникина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!