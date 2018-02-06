РПЦ ополчилась на «Смерть Сталина»

22:51 06 февраля 2018 3

Церковь посчитала необходимым защитить бывшего правителя от насмешек Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Очередным плевком в российскую историю» назвали представители Русской православной церкви запрещенный неделю назад к прокату фильм «Смерть Сталина». С таким заявлением выступили первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Сталин — не герой моего романа, и я совсем не сталинист. Но речь идет об интерпретации советского периода русской истории. Иностранцы могут снимать какие угодно пропагандистские фильмы, но нас заботит то, что мы у себя показываем», — цитирует РИА «Новости» Александра Щипкова.

По словам представителей РПЦ, фильм является «нацистским по своей идеологии», оскорбляющим не только определенный период в истории страны, но и каждого русского человека. Поэтому по их мнению решение министерства культуры об отзыву прокатного удостоверения было разумным и оправданным.

Не все россияне согласны с такой позицией. Ранее правозащитник Эрнест Мезак подал в Сыктывкарский городской суд заявление с требованием признать решение министерства культуры незаконным.

Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» было отозвано 23 февраля. В министерстве культуры пришли к выводу, что картина может оскорбить граждан старшего поколения и будет воспринята ими, как насмешка над историей страны.