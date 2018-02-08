Путин распорядился запустить в России масштабные геномные исследования

В России в короткие сроки разработают программу масштабных геномных исследований. Данное распоряжение сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
«Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», — подчеркнул президент. Встреча была посвящена вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, пишет «Федеральное агентство новостей».
В 2015 году в России был запущен проект «Российские геномы», который также поддержал президент. Проект реализуется на базе двух лабораторий Санкт-Петербургского государственного университета: Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского и Центра алгоритмической биотехнологии под руководством Павла Певзнера.