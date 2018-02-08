{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:46  08 февраля 2018 0

Путин распорядился запустить в России масштабные геномные исследования

Глава государства встретился с учеными Сибирского отделения Российской академии наукФото: сайт президента России

В России в короткие сроки разработают программу масштабных геномных исследований. Данное распоряжение сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

«Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», — подчеркнул президент. Встреча была посвящена вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2015 году в России был запущен проект «Российские геномы», который также поддержал президент. Проект реализуется на базе двух лабораторий Санкт-Петербургского государственного университета: Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского и Центра алгоритмической биотехнологии под руководством Павла Певзнера.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров