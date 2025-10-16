Еще два российских аэропорта временно закрыли прием и выпуск рейсов

Два международных аэропорта в России временно прекратили отправку и прием рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч), САРАТОВ (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее аэропорт Курумоч в Самаре уже вводил аналогичные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются при возникновении угроз или необходимости дополнительного контроля воздушного пространства.
