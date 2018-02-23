Газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала закон о реинтеграции Донбасса. Документ называется «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Подписанный Петром Порошенко закон реинтеграции Донбасса называет Россию «страной-агрессором», а территории Донецкой и Луганской областей «оккупированными вооруженными формированиями и администрацией России». Кроме того, закон вводит на этих территориях особый порядок обеспечения прав и свобод граждан. Документ президент Украины Петр Порошенко подписал 20 февраля. Он также поручил Минобороны изменить формат силовой операции в регионе, напоминает Nation News.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение на юго-востоке Украины. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик сравнил подписание закона с отменой минских соглашений. «Закон о реинтеграции ставит крест на минских соглашениях и законодательно закрепляет кровоточащую рану в центре Европы», — его слова цитирует телеканал 360.