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24 февраля 2018
11:13  24 февраля 2018 34

Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию. Его арестовали в аэропорту

Бизнес-омбудсмен сумел отбить первого «возвращенца» у полицииФото: страница в Facebook Бориса Титова

Ростовский предприниматель Андрей Каковкин после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым вернулся в Россию. Первый фигурант «лондонского списка» был арестован в аэропорту, но после вмешательства Титова полицейские отпустили его к семье. Решения суда он будет дожидаться, подписав обязательство о явке, сообщил Титов на своей странице в Facebook.

Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые, по мнению следствия, не собирался возвращать. Как указывает Титов, бизнесмен и не имел такой возможности — на его счета по требованию истца был наложен арест. По возвращении в страну Андрея Каковкина отправили в ОВД. Пока предпринимателя везли в полицию, его адвокаты сумели дозвониться до бизнес-омбудсмена.

«Андрей одним из первых подал заявку в „лондонский список“, поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться. Нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие, до суда, человек провел не в тюремной камере…„Список Титова“ работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной — в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» — прокомментировал ситуацию сам Титов.

Как уже сообщало «URA.RU», по итогам встреч за границей Титов направил президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые желали бы вернуться в Россию, но опасаются проблем с правоохранительными органами. Перечень насчитывает 16 персон, включая екатеринбуржца Сергея Капчука и югорчанина Константина Дюльгерова. По словам Титова, в ближайшее время список может пополниться новыми фамилиями.

Владимир Васин
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