Список беглых олигархов, желающих вернуться в Россию, расширят

20:33 19 февраля 2018 0

Большинство беглецов скрываются за границей от правосудия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что список желающих вернуться на родину предпринимателей будет расширен. Об этом он сказал изданию RNS. «У нас есть заявления, действительно. Мы думаем, что в этот список включим еще несколько человек. Например, человека, который находится в Греции», — цитирует Титова RNS.

Ранее бизнес-омбудсмен подготовил и направил президенту РФ список беглых олигархов, желающих вернуться в Россию. В перечне оказались имена 16-ти человек, в их числе бизнесмен из Екатеринбурга — Сергей Капчук, и югорский предприниматель Константин Дюльгеров, напоминает «Федеральное агентство новостей». Дюльгеров рассказывал в интервью «URA.RU», что по возвращению на родину хочет заниматься инвестициями и попробовать себя в роли депутата, защищающего права предпринимателей.

Титов также добавил, что многие предприниматели скрываются от правосудия РФ в Великобритании, на Кипре, в Австрии и других странах, по их делам еще идут разбирательства, уточняет «Национальная служба новостей». Напомним, что в данный момент от правосудия в Лондоне скрывается экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.