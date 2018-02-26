В Верещагинском районе Пермского края губернатор Максим Решетников символически запустил газопровод. Теперь 7,5 тысяч жителей деревень получили возможность провести в свои дома газ.
Межпоселковая топливная артерия длиной в 31 километр соединила село Вознесенское, деревню Нижнее Галино и село Путино, сообщили в администрации губернатора Пермского края. Как отметил глава Прикамья, приход газа в небольшие населенные пункты создает новый уровень комфорта жизни. «Очень важно, что газ „приходит“ не только в дома, но и в наши садики, и в библиотеки, и в школы. Это еще и экономия денег, которые потом пойдут на решение каких-то других задач: на повышение заработной платы воспитателям, на новые игрушки», — отметил Решетников.
Глава региона также рассказал о планах по дальнейшей газификации Пермского края. В 2018 году в Прикамье предполагается построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей, что позволит газифицировать 8 тысяч домов. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей. В 2017 году к топливной трубе было подключено более 4,4 тысяч домовладений. Это на 40% больше, чем в 2016 году.