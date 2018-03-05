Стали известны уральские регионы, непопулярные у иностранцев

03:21 05 марта 2018 0

Курган, ХМАО и ЯНАО не вошли в рейтинг востребованных у иностранных туристов регионов России по итогам 2017 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аналитическое агентство «ТурСтат» обнародовало рейтинг самых востребованных у иностранных туристов регионов России по итогам прошлого года. Отмечается, что в список 50 не вошли Курганская область, ЯНАО и ХМАО.

Согласно имеющимся данным, иностранцы за 9 месяцев 2017 года совершили более 19 млн въездных туристских поездок в Россию. Регионами-лидерами стали Кубань (900 тысяч), Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч), Татарстан (278 тысяч) и Подмосковье (230 тысяч). Иркутская область, Приморье и Татарстан смогли показать самые высокие темпы роста въездного туризма в прошлом году среди самых востребованных у иностранцев регионов России.

Свердловская область расположилась на 13 месте (более 80 тысяч), став первым из уральских регионов в топ-50. Тюменская область оказалась на восемнадцатой позиции (более 50 тысяч). Девятнадцатая строчка досталась Челябинской области (более 50 тысяч), а Пермский край занял 33 место (более 28 тысяч).

Отметим, что в рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили более 4 миллионов туристов. Кроме того, в этом году в Россию на чемпионат мира по футболу планируют приехать около 2 миллионов иностранцев.