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07 марта 2018
06 марта 2018
14:19  07 марта 2018 1

После скандала с заживо поедающими друг друга животными в Югре ликвидируют бюджетную службу по отлову собак

Общественники проверяют службу отлова собак
Компания больше не будет отлавливать и утилизировать бродячих собакФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Сургуте принято решение о расформировании СГМУП «Коммунальное предприятие». Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.

Сейчас муниципальная компания выполняет несколько функций — оказывает ритуальные услуги, обслуживает кладбище, а также отлавливает и утилизирует бродячих собак. Реорганизация планируется именно в части поимки и последующего усыпления бездомных животных — планируется, что этой работой в Сургуте будут заниматься частники, а СГМУП оставит себе только ритуальные услуги. По словам Александра Оверчука, реформирование пройдет в этом году, ориентировочно летом.

Интересно, что решение о расформировании Коммунального предприятия появилось раньше, чем произошел резонансный скандал с поедающими друг друга животными, пойманными сотрудниками компании. Как сообщало «URA.RU», жуткие фотографии появились в соцсетях. Люди рассказали, как забирали щенков из службы по отлову. Одного из них заживо грызли другие собаки, другой и сам был вынужден питаться соседями по вольеру. В мэрии официально заявили, что никаких нарушений сотрудники СГМУПа не допускают, а у животных есть еда.

Антон Степыгин
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