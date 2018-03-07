В Сургуте принято решение о расформировании СГМУП «Коммунальное предприятие». Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.
Сейчас муниципальная компания выполняет несколько функций — оказывает ритуальные услуги, обслуживает кладбище, а также отлавливает и утилизирует бродячих собак. Реорганизация планируется именно в части поимки и последующего усыпления бездомных животных — планируется, что этой работой в Сургуте будут заниматься частники, а СГМУП оставит себе только ритуальные услуги. По словам Александра Оверчука, реформирование пройдет в этом году, ориентировочно летом.
Интересно, что решение о расформировании Коммунального предприятия появилось раньше, чем произошел резонансный скандал с поедающими друг друга животными, пойманными сотрудниками компании. Как сообщало «URA.RU», жуткие фотографии появились в соцсетях. Люди рассказали, как забирали щенков из службы по отлову. Одного из них заживо грызли другие собаки, другой и сам был вынужден питаться соседями по вольеру. В мэрии официально заявили, что никаких нарушений сотрудники СГМУПа не допускают, а у животных есть еда.