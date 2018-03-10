Брэд Питт отказался от секса, расставшись с Джоли

22:50 10 марта 2018 0

Актер будет вести здоровый образ жизни Фото: Wikimedia Commons

Актер Брэд Питт после разрыва с бывшей женой Анджелиной Джоли решил в течение года не заниматься сексом. После развода он захотел сосредоточиться на себе.

Артист решил вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в форме, правильно питаться и отказаться от спиртного, передает РЕН-ТВ. Одна из самых красивых актерских пар подала на развод в сентябре 2016 года.

Напомним, официально Анджелина Джоли и Брэд Питт зарегистрировали свои отношения 23 августа 2014 года в часовне на Лазурном берегу. Их роман начался в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». У пары шестеро детей.