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11 марта 2018
10 марта 2018
22:50  10 марта 2018 0

Брэд Питт отказался от секса, расставшись с Джоли

Актер будет вести здоровый образ жизниФото: Wikimedia Commons

Актер Брэд Питт после разрыва с бывшей женой Анджелиной Джоли решил в течение года не заниматься сексом. После развода он захотел сосредоточиться на себе.

Артист решил вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в форме, правильно питаться и отказаться от спиртного, передает РЕН-ТВ. Одна из самых красивых актерских пар подала на развод в сентябре 2016 года.

Напомним, официально Анджелина Джоли и Брэд Питт зарегистрировали свои отношения 23 августа 2014 года в часовне на Лазурном берегу. Их роман начался в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». У пары шестеро детей.

Юрий Викторов
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