На Ямале, в тундре, в одном из чумов, произошел пожар. В огне пострадали двое взрослых и ребенок. Трагедия случилась 9 марта в Панаевской тундре, недалеко от от поселка Салемал.
По предварительной версии, чум загорелся при растопке печи дизельным топливом. Жильцам с маленьким ребенком удалось спастись. Пострадавших доставили вертолетом в Салехардскую окружную больницу. Взрослых поместили в хирургическое отделение, четырехлетнюю девочку — в реанимацию. Маленькая пациентка получила 10% процентов ожогов тела. Пострадали лицо, уши, руки, плечи, обгорели волосы на голове. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить кожные покровы ребенка. Состояние матери и отца удовлетворительное, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на окружную больницу.
Ранее «URA.RU» писало о другой ямальской трагедии — в чуме был застрелен 11-летний ребенок. Мальчик оставался дома со своими братьями и сестрами. Следователи полагают, что выстрел произошел случайно. До этого в чум на Ямале залетела шаровая молния и убила ребенка с собакой.