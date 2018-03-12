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17:18  12 марта 2018 0

В ямальской тундре вспыхнул чум. Обгорела четырехлетняя девочка

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Ребенок в реанимацииФото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале, в тундре, в одном из чумов, произошел пожар. В огне пострадали двое взрослых и ребенок. Трагедия случилась 9 марта в Панаевской тундре, недалеко от от поселка Салемал.

По предварительной версии, чум загорелся при растопке печи дизельным топливом. Жильцам с маленьким ребенком удалось спастись. Пострадавших доставили вертолетом в Салехардскую окружную больницу. Взрослых поместили в хирургическое отделение, четырехлетнюю девочку — в реанимацию. Маленькая пациентка получила 10% процентов ожогов тела. Пострадали лицо, уши, руки, плечи, обгорели волосы на голове. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить кожные покровы ребенка. Состояние матери и отца удовлетворительное, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на окружную больницу.

Ранее «URA.RU» писало о другой ямальской трагедии — в чуме был застрелен 11-летний ребенок. Мальчик оставался дома со своими братьями и сестрами. Следователи полагают, что выстрел произошел случайно. До этого в чум на Ямале залетела шаровая молния и убила ребенка с собакой.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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