Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан, где идет масштабная борьба с коррупцией

19:45 13 марта 2018 0

Владимир Путин встретится с общественностью республики Фото: kremlin.ru

Владимир Путин приехал в Дагестан, где он планирует провести несколько рабочих встреч с общественностью. Президент также обсудит развитие республики на отдельном совещании.

«В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА «Новости». По его словам, Путин проведет в Дагестане совещание «по вопросам социально-экономического развития Дагестана».

В последнее время в республике активно ведется работа по борьбе с коррупцией и клановостью, напоминает «Интерфакс». Ранее в связи с этим там были задержаны несколько высокопоставленных чиновников. В начале марта Владимир Путин подтвердил, что борьба с коррупцией будет продолжена на всех уровнях «в интересах народа Дагестана».