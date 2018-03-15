{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Пермского края
08:05  15 марта 2018 0

Дело о смерти пермской 14-летней модели в Шанхае передали на новый уровень

Следователи пока не получили всех результатов экспертизсоцсети

Уголовное дело о расследовании смерти в Шанхае 14-летней модели из Перми передали в главное Следственное управление Следственного комитета России. Ранее в Прикамье СК инициировал расследование по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Юная пермская модель скончалась 27 октября 2017 года. За несколько дней до этого ее госпитализировали. Она жаловалась на плохое самочувствие. Спустя некоторое время девушка впала в кому, пишет «Коммерсант-Пермь». В рамках расследования тело погибшей россиянки было доставлено на родину, следователи назначили ряд экспертиз.

По данным издания, уголовное дело находится в ведении Третьего следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде. В настоящее время результатов по всем назначенным экспертизам следователи не получили. Ранее следствие по этому делу продлили до конца марта. В связи с гибелью пермской модели уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова пообещала проверить ситуацию с работающими несовершеннолетними россиянами в Китае, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров