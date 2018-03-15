Дело о смерти пермской 14-летней модели в Шанхае передали на новый уровень

08:05 15 марта 2018 0

Следователи пока не получили всех результатов экспертиз соцсети

Уголовное дело о расследовании смерти в Шанхае 14-летней модели из Перми передали в главное Следственное управление Следственного комитета России. Ранее в Прикамье СК инициировал расследование по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Юная пермская модель скончалась 27 октября 2017 года. За несколько дней до этого ее госпитализировали. Она жаловалась на плохое самочувствие. Спустя некоторое время девушка впала в кому, пишет «Коммерсант-Пермь». В рамках расследования тело погибшей россиянки было доставлено на родину, следователи назначили ряд экспертиз.

По данным издания, уголовное дело находится в ведении Третьего следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде. В настоящее время результатов по всем назначенным экспертизам следователи не получили. Ранее следствие по этому делу продлили до конца марта. В связи с гибелью пермской модели уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова пообещала проверить ситуацию с работающими несовершеннолетними россиянами в Китае, напоминает «Национальная служба новостей».