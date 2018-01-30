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Главные новости Пермского края
14:01  30 января 2018 0

Расследование смерти пермской 14-летней модели в Шанхае продлили

14-летняя модель умерла в октябре в ШанхаеФото: соцсети

Следствие по делу о смерти 14-летней пермской модели в Шанхае продлили до конца марта. Об этом сообщила мать погибшей девушки.

«Сегодня звонила в Следственный комитет. Сказали, что продлили расследование на два месяца. Мне объяснили, что выяснить, от чего умерла Влада, пока невозможно, так как из Китая еще не поступила информация о точном составе препаратов, которые там давали моей дочери», — цитирует мать пермячки портал 59.ru. В следственном управлении по Пермскому краю эту информацию подтвердили и сообщили, что судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.

Погибшая девушка несколько месяцев работала в Шанхае моделью, в октябре ее с температурой госпитализировали. Спустя два дня она умерла, причинами смерти назвали полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Предполагалось даже, что юную модель могли отравить. В конце ноября девушку похоронили в Перми.

Дарья Корчак
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