Расследование смерти пермской 14-летней модели в Шанхае продлили

Следствие по делу о смерти 14-летней пермской модели в Шанхае продлили до конца марта. Об этом сообщила мать погибшей девушки.
«Сегодня звонила в Следственный комитет. Сказали, что продлили расследование на два месяца. Мне объяснили, что выяснить, от чего умерла Влада, пока невозможно, так как из Китая еще не поступила информация о точном составе препаратов, которые там давали моей дочери», — цитирует мать пермячки портал 59.ru. В следственном управлении по Пермскому краю эту информацию подтвердили и сообщили, что судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.
Погибшая девушка несколько месяцев работала в Шанхае моделью, в октябре ее с температурой госпитализировали. Спустя два дня она умерла, причинами смерти назвали полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Предполагалось даже, что юную модель могли отравить. В конце ноября девушку похоронили в Перми.