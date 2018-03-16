Керлингиста Крушельницкого могут дисквалифицировать на четыре года

22:48 16 марта 2018 0

В крови Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний Фото: скриншот видео

Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала отстранить от соревнований российского спортсмена Александра Крушельницкого на четыре года. Российская сторона в то же время считает, что шансы на оправдание керлингиста высоки.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев пояснил, что это обычная процедура в ситуации обнаружения у спортсмена допинга — требовать дисквалификации спортсмена на максимальный срок. Теперь же WCF ждет обоснованные доводы от представителей Крушельницкого, которые бы доказывали его невиновность. «Мы будем акцентировать внимание на том, что это был первый случай нарушения антидопинговых правил, что доза незначительная, а также, что препарат не влияет на результаты для данного вида спорта», — приводит слова Свищева агентство RNS. Он также считает, что у Александра Крушельницкого есть все шансы быть оправданным. «Весь мир понимает, что дело непростое и здесь больше политики», — сказал Свищев.

Напомним, российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей Олимпиады-2018 из-за нарушения Крушельницким антидопинговых правил — в его крови был обнаружен мельдоний. Сам спортсмен заявил, что подмешать ему это вещество мог кто угодно. В ФКР также считают, что Крушельницкий стал жертвой злого умысла.