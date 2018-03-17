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Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
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17 марта 2018
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Главные новости 
10:00  17 марта 2018 0

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, Россия против Великобритании, как победить рак. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Клипарт, болезнь, онкология
В России стали чаще заболевать онкологиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня суббота, 17 марта. И вот главное за неделю:

Челябинск добился проведения заветных саммитов ШОС и БРИКС. Шанс уральского миллионника на преображение и свежий воздух в городе восприняли как настоящий подарок. Власти уже нашли деньги на реконструкцию аэропорта и набережной, а местные пустыри скоро начнут превращать в футуристичные конгесс-холлы.

В Свердловской области друг за другом хоронят бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии. Ветеран спецназа рассказал, как воюют и за что погибают в Сирии российские «наемники», а также сколько зарабатывают «воины-профессионалы».

Отношения России и Великобритании накаляются с каждым днем. Как Москва ответит Лондону, что будет с визами и как это отразится на рейтинге президента Путина — отвечаем на самые важные вопросы о главном политическом скандале этой недели.

Мэрия Екатеринбурга готовится проиграть третьи выборы подряд. Показатели явки и голосования в уральской столице рискуют подтвердить проблемы мэрии с городом. И пока чиновники атакуют Москву байками про особый характер региона, политологи только иронизируют и предсказывают зачистку в мэрии.

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, заявляют аналитики. Одно но: изменения должны касаться только женщин. Эксперты рассказали, почему государству не нравится рост «армии пенсионеров» и как с этим связаны мужчины.

Россияне стали чаще заболевать раком. За последние годы проблемы с онкологией достигли угрожающих масштабов. Мы собрали ответы на 10 простых вопросов о раке и составили пошаговую инструкцию для тех, кто хочет жить, а не умирать.

Наталья Полетавкина
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