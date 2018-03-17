10:00 17 марта 2018 0

В России стали чаще заболевать онкологией Фото: depositphotos.com © URA.RU

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Сегодня суббота, 17 марта. И вот главное за неделю:

Челябинск добился проведения заветных саммитов ШОС и БРИКС. Шанс уральского миллионника на преображение и свежий воздух в городе восприняли как настоящий подарок. Власти уже нашли деньги на реконструкцию аэропорта и набережной, а местные пустыри скоро начнут превращать в футуристичные конгесс-холлы.

В Свердловской области друг за другом хоронят бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии. Ветеран спецназа рассказал, как воюют и за что погибают в Сирии российские «наемники», а также сколько зарабатывают «воины-профессионалы».

Отношения России и Великобритании накаляются с каждым днем. Как Москва ответит Лондону, что будет с визами и как это отразится на рейтинге президента Путина — отвечаем на самые важные вопросы о главном политическом скандале этой недели.

Мэрия Екатеринбурга готовится проиграть третьи выборы подряд. Показатели явки и голосования в уральской столице рискуют подтвердить проблемы мэрии с городом. И пока чиновники атакуют Москву байками про особый характер региона, политологи только иронизируют и предсказывают зачистку в мэрии.

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, заявляют аналитики. Одно но: изменения должны касаться только женщин. Эксперты рассказали, почему государству не нравится рост «армии пенсионеров» и как с этим связаны мужчины.

Россияне стали чаще заболевать раком. За последние годы проблемы с онкологией достигли угрожающих масштабов. Мы собрали ответы на 10 простых вопросов о раке и составили пошаговую инструкцию для тех, кто хочет жить, а не умирать.