Мэрия Екатеринбурга готовится проиграть третьи выборы подряд

19:14 15 марта 2018 0

Владимиру Тунгусову советуют задуматься над управляемостью Екатеринбургом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

18 марта свердловская политическая элита может стать свидетелем крушения мифа 20-летней выдержки. Показатели явки и голосования на выборах президента в Екатеринбурге рискуют подтвердить печальный тренд последних лет, указывающий на то, что мэрия не контролирует муниципалитет. «Это основная интрига кампании», — подтверждает осведомленный куратор выборного процесса.

Первые сомнения в качестве политического управления Екатеринбургом возникли в сентябре 2016 года. Тогда в регионе (как и во всей стране) проходили выборы в Государственную думу и дополнительно в местное Законодательное собрание. Опасения провала «Единой России» были настолько серьезными, что в мае была проведена реформа администрации губернатора, областные и муниципальные власти были силовым способом замирены между собой.

На выборах в 2016 году «Единая Россия» показала весьма скромный результат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В день голосования на избирательные участки пришло 39% избирателей, что было меньше уровня 2011 года (46,9%). За «Единую Россию» проголосовало 37,5% избирателей, что было ниже среднеобластного уровня. Поскольку в Екатеринбурге живет треть избирателей Свердловской области, то плохие результаты сказались на общих цифрах, и в целом Средний Урал упал до 40,1%.

«Все произошло так, как прогнозировали еще весной. Никаких сверхумений новые кадры не принесли: в области и без рокировок была полностью контролируемая ситуация, а Екатеринбург как оставался неуправляемым в марте 2016-го, так таким остался и в сентябре», — вспоминает один из руководителей регионального избирательного штаба двухлетней давности.

Тогда конфликта удалось избежать, поскольку явка по всем территориям снизилась: в Нижнем Тагиле она составила 43% (в 2011 году — 53%), хотя за «Единую Россию» проголосовало 42,4% (в 2011-м — 32,4%).

Об антирекорде Екатеринбурга, случившемся несмотря на перемирие, вспомнили в середине 2017 года, когда регион готовился к выборам губернатора Свердловской области. Тогда глава администрации города Александр Якоб взял на себя повышенные обязательства по обеспечению результата на управляемой им территории.

Евгений Куйвашев получил в Екатеринбурге наихудший результат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После подсчета голосов оказалось, что территория не такая уж и управляемая. В 2017 году в выборах губернатора приняло участие 25% жителей Екатеринбурга. Кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев набрал на них 47,8%, что оказалось существенно ниже среднеобластного результата (если вычесть из него Екатеринбург) и существенно снизило общий показатель губернатора.

Пиарщики мэрии попытались оперативно обелиться, и в СМИ была сброшена следующая интерпретация: Евгений Куйвашев набрал на выборах в Екатеринбурге на 10 тыс. голосов, чем Евгений Ройзман на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году. «Эти сказки никто слушать не стал, — знает сотрудник администрации губернатора. — Что рассказывать о том, как вы управляете городом, если Сергей Носов в Нижнем Тагиле взял и дал губернатору 48% явки избирателей и 65% голосов за Евгения Владимировича. Если мэр управляет городом — то это видно в цифрах».

Впрочем, и после выборов губернатора никаких кадровых изменений не последовало. Сказалась близость выборов президента России, считает знакомый депутат регионального уровня. «Странно, что и на выборах президента мэрия бездействует. На совещаниях они называют высоченные цифры явки, но по лицам читается, что в результате никто не уверен», — описывает участник этих мероприятий.

Владимир Тунгусов заверит Москву, что протесты для Екатеринбурга — обыденная вещь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в мэрии говорит, что «руководитель» ведет переговоры с администрацией президента России, пытаясь доказать, что Екатеринбург имеет право на послабления: «В стране есть ряд территорий, где нет задачи повышать явку. Это Якутия, Ненецкий автономный округ. Регионы сложные, и есть риск, что чем больше явка — тем заметнее будет протестное голосование. Мы доказываем, что в Екатеринбурге то же самое».

Одним из аргументов являются результаты голосования в Госдуму в 2011 году, когда при высокой явке избирателей «Единая Россия» заняла второе место, уступив «Справедливой России». То, что содержательно кампания разительно отличается от 2018 года, собеседники в мэрии оставляют за скобками.

Но подобная позиция вызывает скепсис у федеральных аналитиков. Федеральный политолог, член Международного экспертного Центра электоральных систем Алексей Мартынов считает мнение об особой протестности Екатеринбурга «нарочито преувеличенным мифом»: «Это все глупости. Действительно в больших городах-миллионниках настроения более либеральные и явка традиционно ниже, чем в среднем по стране. Но я не вижу причин для тревоги».

В Москве Максима Решетникова считают эффективным антикризисным менеджером Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Он подчеркивает, что задача руководителей крупных муниципалитетов — управлять протестными настроениями, если таковые действительно появляются. По его мнению, Екатеринбург может взять пример с нового губернатора Пермского края Максима Решетникова. За короткое время он смог договориться с оппозиционерами, почти десяти лет будоражившими общественное мнение в Прикамье: «Да, ваш скандально известный мэр Евгений Ройзман транслирует в соцсетях какие-то вещи. Но это не повод думать, что все разделяют его мнение. В Екатеринбурге живет полтора миллиона человек. Каждый из них думает по-своему».

Политконсультант Георгий Бурмистров уверен, что у курирующего Екатеринбург замгубернатора Владимира Тунгусова и руководителей мэрии есть все возможности обратить любые протестные настроения себе во благо, но эти возможности не всегда используются. Один из депутатов гордумы Екатеринбурга на условиях анонимности объяснил проблему тем, что мэрия давно отвлеклась от работы с людьми, контролирует только бюджетников, но сейчас городское общество намного сложнее устроено, и

повлиять на средний класс в Екатеринбурге чиновники не могут: «Если не будет разрешения „сушить явку“, мы увидим провал мэрии на третьих выборах подряд».

Активность мэрии в переговорах можно понять. Если будет разрушен 20-летний миф о том, что администрация города контролирует настроение екатеринбуржцев, то губернатор Евгений Куйвашев поднимет вопрос: а кто тогда люди, занимающие руководящие кабинеты в красивом здании на площади 1905 года? Учитывая, что уже в сентябре 2018 года пройдут выборы в гордуму, а сити-менеджер Александр Якоб собирается на пенсию, зачистка мэрии может пройти в ближайшее время.

Директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов дал «URA.RU» следующий комментарий: «Особенности регионов известны всем. Нет необходимости убеждать в этом самих себя или Москву. И неважно, какие это сложности. Если уже органы власти всех уровней ставят перед собой на любых выборах задачу обеспечить максимально высокую явку избирателей, то на президентских этому уделяется особое внимание. Всё чаще мы слышим сожаление, что в России нет, как в европейских странах, штрафных санкций за неучастие в выборах. У нас применяются другие технологии. В частности, идет активная популяризация предвыборного процесса. Транслируются десятки роликов, проводятся иные мероприятия.

Уверяю вас, что все возможные способы привлечения молодежи, людей среднего возраста и пенсионеров применяются в каждом субъекте РФ. Прийти на выборы — долг каждого. И нам остается уповать только на гражданскую ответственность наших избирателей. И без сомнения, эта ответственность у россиян сильнее всяких санкций, завлекалок и тому подобных ухищрений».