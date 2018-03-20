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Главные новости Югры
00:00  20 марта 2018 0

Департамент госимущества ХМАО заподозрили в продаже региональных активов по заниженной стоимости

Автор жалобы в ФАС утверждает, что цена объекта в два раза меньше балансовой стоимостиФОТО: http://tdc-gostiniydvor.ru

Торговый центр «Гостиный двор» в центре Ханты-Мансийска могут продать по цене намного ниже его реальной стоимости. Об этом 29 марта сообщил «URA.RU» житель окружной столицы Виктор Гайдар. Он уже направил жалобу на действия департамента госимущества ХМАО в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и в прокуратуру.

По версии Гайдара, директор департамента управления государственным имуществом ХМАО, Анатолий Уткин пытается продать собственность региона, а именно Торговый центр «Гостиный Двор» вместе с земельным участком в центре города площадью 7500 квадратных метров за общую сумму в 350 млн рублей, в то время как балансовая остаточная стоимость данного объекта составляет 567 млн рублей.

Также критике общественника подвергся «Российский аукционный дом», который проводит торги по продаже данного объекта. Информацию о продаже объекта тщательно скрывают, на сайте специализирующей организации проводящей торги на аукцион представлены не полные данные по объекту, а также не представлены форма заявки на участие в торгах, что неосновательно приводит к ограничению конкуренции между потенциальными участниками рынка желающими приобрести объекты, считает Гайдар. По его мнению, все это делается умышлено, в расчете на сделку с конкретным покупателем по существенно заниженной цене.

«На данный момент я не могу сказать, кто именно выступит покупателем „Гостиного двора“, информация о заявившихся участниках торгов будет известна 20 марта», — комментирует собеседник.

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В департаменте госимущества ХМАО объяснили, что снижение стоимости объекта связанно с условиями, действующими долгосрочными договорами аренды, и в процессе приватизации торгового центра никаких нарушений закона нет. «Стоимость ТДЦ „Гостиный двор“ в 350 млн рублей определена независимыми оценщиками ООО „Иола“. Справедливость и обоснованность данной оценки, подтверждена экспертизой саморегулируемой организации оценщиков НП СРО „Деловой союз оценщиков“», — подчеркивают в ведомстве.

Курирующий работу департамента по управлению гос. Имуществом ХМАО, заместитель губернатора Геннадий Бухтин сообщил «URA.RU», что никто не скрывает информацию о продаже объекта, а любой заинтересованный в покупке может оставить заявку и участвовать в торгах.

Напомним, ТДЦ «Гостиный двор» находился на балансе югорского Фонда поколений, но после ликвидации Фонда был передан департаменту по управлению государственным имуществом, для дальнейшей его реализации.

Игорь Волосин
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