Департамент госимущества ХМАО заподозрили в продаже региональных активов по заниженной стоимости

Торговый центр «Гостиный двор» в центре Ханты-Мансийска могут продать по цене намного ниже его реальной стоимости. Об этом 29 марта сообщил «URA.RU» житель окружной столицы Виктор Гайдар. Он уже направил жалобу на действия департамента госимущества ХМАО в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и в прокуратуру.
По версии Гайдара, директор департамента управления государственным имуществом ХМАО, Анатолий Уткин пытается продать собственность региона, а именно Торговый центр «Гостиный Двор» вместе с земельным участком в центре города площадью 7500 квадратных метров за общую сумму в 350 млн рублей, в то время как балансовая остаточная стоимость данного объекта составляет 567 млн рублей.
Также критике общественника подвергся «Российский аукционный дом», который проводит торги по продаже данного объекта. Информацию о продаже объекта тщательно скрывают, на сайте специализирующей организации проводящей торги на аукцион представлены не полные данные по объекту, а также не представлены форма заявки на участие в торгах, что неосновательно приводит к ограничению конкуренции между потенциальными участниками рынка желающими приобрести объекты, считает Гайдар. По его мнению, все это делается умышлено, в расчете на сделку с конкретным покупателем по существенно заниженной цене.
«На данный момент я не могу сказать, кто именно выступит покупателем „Гостиного двора“, информация о заявившихся участниках торгов будет известна 20 марта», — комментирует собеседник.
В департаменте госимущества ХМАО объяснили, что снижение стоимости объекта связанно с условиями, действующими долгосрочными договорами аренды, и в процессе приватизации торгового центра никаких нарушений закона нет. «Стоимость ТДЦ „Гостиный двор“ в 350 млн рублей определена независимыми оценщиками ООО „Иола“. Справедливость и обоснованность данной оценки, подтверждена экспертизой саморегулируемой организации оценщиков НП СРО „Деловой союз оценщиков“», — подчеркивают в ведомстве.
Курирующий работу департамента по управлению гос. Имуществом ХМАО, заместитель губернатора Геннадий Бухтин сообщил «URA.RU», что никто не скрывает информацию о продаже объекта, а любой заинтересованный в покупке может оставить заявку и участвовать в торгах.
Напомним, ТДЦ «Гостиный двор» находился на балансе югорского Фонда поколений, но после ликвидации Фонда был передан департаменту по управлению государственным имуществом, для дальнейшей его реализации.