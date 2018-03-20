Большая часть россиян заявила о доверии Центризбиркому

Более 60% россиян доверяют главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой и одобряют работу ЦИК по обеспечению чистоты и законности выборов. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уровень доверия председателю ЦИК Элле Памфиловой составил 62%, недоверия — 14%. При этом почти две трети россиян признают стремление ЦИК сделать выборы справедливыми и демократическими — в начале 2016 года такого мнения придерживались 40% респондентов, приводит данные исследования РИА «Новости». А вот о нарушениях закона со стороны ЦИК говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36%.
Мнение, что Центризбирком действует в интересах всего общества или большей его части, разделяют 37% и 29% соответственно. Совокупно это составляет 66% — против 47% в 2016 году. Деятельность по контролю за соблюдением избирательных прав россиян на «хорошо» оценили 66% и на «удовлетворительно» — 22%; по обеспечению равенства прав всех кандидатов в президенты при ведении ими избирательных кампаний — 55% и 22% соответственно; по контролю за деятельностью региональных и нижестоящих избирательных комиссий — 47% и 21%.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 6—7 марта 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Им были предложены вопросы: «Как бы Вы охарактеризовали работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК)?»; «На Ваш взгляд, в чьих интересах действует Центральная избирательная комиссия (ЦИК)?»; «По Вашему мнению, как Центральная избирательная комиссия справляется с решением следующих задач? Оцените от 1 до 5 баллов, где 1 — очень плохо, 5 — очень хорошо»; «В какой степени Вы доверяете или не доверяете председателю ЦИК Элле Памфиловой?».