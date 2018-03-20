19:54 20 марта 2018 0

Спортсменка поддержала благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец Фото: Светлана Хоркина, Instagram

Выборы президента в России прошли, но известные личности продолжают присоединяться к неформальному общественному движению Putin Team. 20 марта о таком решении сообщила на своей странице в Instagram гимнастка, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Хоркина, посетившая открытие нового физкультурного центра в Нижнем Новгороде.

Спортсменка и общественный деятель рассказала, что поддерживает благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец. Хоркина приняла участие в открытии спортивного центра, где будут бесплатно заниматься сироты, ребята из неполных, многодетных и неблагополучных семей. «Очень важно оказать поддержку детям с непростой судьбой. Наша задача — всего общества — помочь таким ребятам. Поэтому я участвую в акции #ЯТожеДоброволец, которую проводит Putin Team — движение, активно занимающееся продвижением волонтерства и благотворительных начинаний», — сказала гимнастка.

В декабре 2017 года певица Нюша Шурочкина и ее муж, генеральный советник президента FISU Игорь Сивов, заявили о том, что поддерживают движение Putin Team и запускают благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец. В ней уже приняли участие многие известные личности и простые граждане страны.

В ноябре 2017 года российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, напоминает телеканал 360. Его поддержали такие знаменитости, как Митя Фомин, София Никитчук, Ксения Бородина, диджей Грув и многие другие.