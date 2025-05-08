Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить провокации в районах Северска и Часов Яра Донецкой Народной Республики. Цель этих действий, по словам военного эксперта Андрея Марочко, дискредитация российских властей.
«На донецком направлении высокая вероятность провокаций. Согласно данным наших агентурных источников, украинские спецслужбы планируют в ближайшее время провести ряд мероприятий, направленных на подрыв имиджа военно-политического руководства РФ», — заявил Марочко.
Эксперт также сообщил, что в указанных населенных пунктах замечена активность солдат центров информационно-психологических операций Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к информационной войне против России.
Ранее ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.
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