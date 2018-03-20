19:45 20 марта 2018 0

Уже известно об одном погибшем Фото: телеграм-канал Mash

В Мурманске во вторник, 20 марта, произошел взрыв в пятиэтажке на улице Свердлова, 6/1. По предварительным данным, взорвался бытовой газ в одной из квартир. При этом обрушение произошло с пятого по второй этажи.

По предварительным данным, один человек погиб. Под завалами могут находиться как минимум еще пять жителей дома, сообщает телеканал 360. На месте ЧП работают спасатели из МЧС.

Известно, что месяц назад в рухнувшую пятиэтажку приходили с проверкой газовщики. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир, еще в одну их не пустили, уточняет телеграм-канал Mash.