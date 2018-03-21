10:55 21 марта 2018 0

Югорские следователи нашли новое преступление, совершенное экс-замглавы Советского района Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший замглавы и экс-начальник управления архитектуры и капитального строительства Советского района Геннадий Торопов снова стал фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в 2012 году Торопов (на тот момент являлся начальником управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района) перечислил ЗАО «Строймонтаж» 9 млн рублей, достоверно зная, что подрядчик не выполнил муниципальный контракт на строительство инженерных сетей.

Геннадий Торопов уже привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году его судили за 14 преступлений, совершенных на посту замглавы Советского района. Пять из них были квалифицированы как служебный подлог, шесть — как злоупотребление должностными полномочиями, трижды чиновник совершил растрату бюджетных средств. В общей сложности из-за его действий район потерял около 20 млн рублей.

По приговору суда Торопов получил условный срок в четыре года и два штрафа — 12 тыс. рублей и 2 млн 700 тыс. рублей. Прокуратура подавала апелляцию на слишком мягкое, по мнению ведомства, наказание,, но ужесточить его не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», Геннадий Торопов считается человеком из команды бывшего главы района Сергея Удинцева. По мнению местных жителей, он может быть причастен к скандалам с банкротством «Советских коммунальных систем» и муниципального фонда «Жилище». Сам Сергей Удинцев также сейчас проходит по уголовному делу — по версии следствия, экс-мэр похитил через муниципальный фонд «Жилище» больше 21 млн рублей из бюджета района.