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На вице-премьера возбуждено уголовное дело
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Главные новости Пермского края
14:31  21 марта 2018 0

К пермскому вице-премьеру нагрянули силовики. Возбуждено уголовное дело

Пресс-конференция Антона Удальева, зампреда правительства пермского края, начальника Региональной службы по тарифам. Пермь, удальев антон
Чиновника обвиняют в превышении полномочийФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Следственный комитет по Пермскому краю привлек по уголовному делу зампредседателя правительства региона — главу Региональной службы по тарифам Антона Удальева. Об этом «URA.RU» сообщили источники в Региональной службе по тарифам (РСТ).

Инсайдеры рассказали, что в Региональной службе по тарифам проходят обыски. В службе «URA.RU» пояснили, что следователи СК и сотрудники ФСБ запрашивают документы о снижении тарифов для энергокомпаний. Ранее ведомство самостоятельно инициировало проверку обоснованности тарифов. РСТ намерена оказывать полное содействие следствию, подчеркнули в службе по тарифам. Сам Удальев и его заместитель Татьяна Русакова доставлены на допрос.

В пермском управлении Следственного комитета РФ комментировать факт возбуждения уголовного дела не стали и предложили подготовить официальный запрос.

В отношении чиновников РСТ возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». Речь идет о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. Из-за чего осенью 2017 года якобы ущемленные в правах энергетики не дополучили огромные суммы денег. Так, по подсчетам компании «Энергоэффект», материальный ущерб составил от 2 до 20 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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