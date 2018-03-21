Следственный комитет по Пермскому краю привлек по уголовному делу зампредседателя правительства региона — главу Региональной службы по тарифам Антона Удальева. Об этом «URA.RU» сообщили источники в Региональной службе по тарифам (РСТ).
Инсайдеры рассказали, что в Региональной службе по тарифам проходят обыски. В службе «URA.RU» пояснили, что следователи СК и сотрудники ФСБ запрашивают документы о снижении тарифов для энергокомпаний. Ранее ведомство самостоятельно инициировало проверку обоснованности тарифов. РСТ намерена оказывать полное содействие следствию, подчеркнули в службе по тарифам. Сам Удальев и его заместитель Татьяна Русакова доставлены на допрос.
В пермском управлении Следственного комитета РФ комментировать факт возбуждения уголовного дела не стали и предложили подготовить официальный запрос.
В отношении чиновников РСТ возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». Речь идет о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. Из-за чего осенью 2017 года якобы ущемленные в правах энергетики не дополучили огромные суммы денег. Так, по подсчетам компании «Энергоэффект», материальный ущерб составил от 2 до 20 млн рублей, пишет «Коммерсант».