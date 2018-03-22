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Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:29  22 марта 2018 0

Первое после выборов президента заседание свердловского кабмина: ошибки аппарата и желание Тунгусова «залить» улицы людьми

Первое заседание правительства началось с молчанияФото: департамент информационной политики Свердловской области

Подведению итогов выборов президента России в Свердловской области помешала техническая безалаберность клерков «Белого дома». На первом после выборов главы государства заседании областного правительства не прозвучало речи губернатора. В тот момент, когда Евгений Куйвашев отчитывался об успехах кампании перед 23 членами своего кабмина, работники аппарата пытались вернуть звук трансляции заседания в пресс-центре на втором этаже.

Звук губернатор обрел, проговорив уже две трети своей речи, на словах «особенностью посевной кампании 2018 года является недостаточный уровень зяблевой вспашки». В итоге журналисты так и не услышали о том, что Свердловская область получила «восьмой результат в стране», «явка на избирательные участки превысила 62%, а за Владимира Владимировича Путина проголосовали более полутора миллионов жителей области».

Главные слова об итогах кампании журналисты услышали только из уст главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, по версии которого Свердловская область в абсолютных числах заняла не восьмое, а «седьмое место среди 85 субъектов РФ по явке». «Екатеринбург занял четвертое место по явке среди 15 городов-миллионников России — в абсолютных цифрах обогнали только Москва, Санкт Петербург и Новосибирск», рассказал первый вице-губернатор.

Во второй части своего выступления Тунгусов поставил перед чиновниками задачу по тщательной подготовке к празднованию Первомая, а также Дня Победы 9 мая. «Подготовка и проведение бессмертного полка должна стать для нас ключевой задачей. Река бессмертного полка, как поется в песне, должна заполнить улицы наших городов. Прошу руководителей органов госвласти принять активное участив в подготовке и проведении праздничных мероприятий», — с каменным лицом произнес глава обладминистрации.

Ситуацию с технической оплошностью в начале заседания спас директор департамента информационной политики региона Александр Иванов, к которому обратился журналист «URA.RU». Всем присутствующим в пресс-центре оперативно была предоставлена распечатка тезисов вступительного слова губернатора.

Антон Ольшанников
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