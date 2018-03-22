14:45 22 марта 2018 0

Марина Канатова опровергла слова представителя МВД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Война ведомств началась в Екатеринбурге из-за квартиры на улице Баумана, 20, в которой оказались прописаны 6844 мигранта. Прокуратура опровергла заявление, сделанное официальным представителем ГУ МВД по Свердловской области.

История началась с того, что прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 20 марта на заседании екатеринбургской гордумы высказала претензии присутствовавшему там начальнику УМВД по Екатеринбургу Сергею Кулагину по поводу «резиновой квартиры». Прокурор города сообщил, что за период полицейского расследования число зарегистрированных в квартире гастарбайтеров выросло почти до семи тысяч человек.

Вскоре после этого СКР по Свердловской области сообщил о том, что ведомство начало проверку по этому факту. Далее последовало заявление полиции. «Выявили незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге сотрудники полиции, а не какие-либо иные силы. Вместе с тем пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это ни парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, было возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Дважды, в мае и сентябре 2017 года, уголовное дело было готово для направления в суд, но процесс блокировала прокуратура Орджоникидзевского района, которая настояла на прекращении дела в отношении владельца квартиры по фамилии Макеев.

В ответ на это незамедлительно ответила прокуратура Свердловской области. В этом заявлении ведомство опровергает слова представителя ГУ МВД области. «В прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении мужчины, зарегистрировавшего свыше 6,8 тыс. граждан в своей квартире на улице Баумана», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Более того, по словам Канатовой, прокуратура Орджоникидзевского района в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, когда полицейские пытались его закрыть. Прокуратура неоднократно направляла представления начальнику ОП№ 14, где расследовалось дело. Но, по словам представителя прокуратуры, полиция все равно ничего не делала. Позже стало известно, что Макеев за последние десять лет прописал в своей квартире порядка 20 тысяч гастарбайтеров. Сколько он на этом заработал, не разглашается.