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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
08:47  22 марта 2018 0

СК разберется, как в уральской квартире оказалось прописано семь тысяч человек

Открытие ТЦ Пекин. Екатеринбург, мигранты, россия, гастарбайтер, гастарбайтеры
Мужчина фиктивно прописал иностранцев, будучи под следствиемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Управление следственного комитета по Свердловской области начало проверку хозяина квартиры и миграционной службы закрывшей глаза на квартру, где было прописано около семи тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе свердловского СК РФ, екатеринбуржец, будучи под следствием, фиктивно прописал у себя в квартире 6844 человек. При этом в декабре 2016 года полиция возбудила против него уголовное дело о незаконной постановке на учет 57 граждан.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району уже организовал доследственную проверку работников миграционной службы. Их подозревают в халатности. Для выяснения всех обстоятельств следователи планируют опросить владельца квартиры и работников полиции, изучить соответствующие документы. «По итогу проверки их действиям будет дана объективная правовая оценка», — пояснили в региональном главке.

Информация о квартире стала известна 20 марта на заседании екатеринбургской гордумы. В ходе встречи глава городской прокуратуры Светлана Кузнецова раскритиковала работу полиции Екатеринбурга. По мнению Кузнецовой, ведомство не обеспечивает профилактику правонарушений, манипулирует показателями отчетности и отказывается возбуждать уголовные дела по поступающим заявлениям по надуманным причинам.

Наталья Михалева
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