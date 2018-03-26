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26 марта 2018
Главные новости Москвы
23:05  26 марта 2018 2

Захарова упрекнула Запад за высылку дипломатов в трагический для России день

Медиа-форум
Официальный представитель МИД РФ обещает воздать всем по заслугамФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разочарована заявлениями стран НАТО в день, когда вся Россия скорбит по погибшим в Кемерово. Ее возмущение связано с тем, что именно сейчас Запад решили объявить о массовой высылке дипломатов.

«К сожалению, наши западные коллеги даже в этот день вместо того, чтобы как цивилизованные, приличные люди выражать сочувствие, соболезнования российским гражданам, к сожалению, сделали то, что они сделали», — цитирует «Интерфакс» заявление Марии Захаровой.

Вместе с тем она отметила, что действия каждой страны будут оценены и получат соответствующий ответ российского МИДа.

Ранее страны НАТО заявили о высылке более 100 российских дипломатов. Рекордсменом стали США, сократившие дипмиссию сразу на 60 человек. Сделано это было в знак протеста против нежелания Россию принять на себя вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В России сегодня поминают жертв произошедшей 25 марта трагедии в Кемерово. Там в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, большинство из которых дети.

Игорь Чукреев
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