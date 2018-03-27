В Ноябрьске ограбили базу скандально известной «Корпорации Роснефтегаз»

Из собственных источников в полиции «URA.RU» стало известно, что 9 марта в Ноябрьске произошло разбойное нападение на промышленную базу ООО «Корпорация «Роснефтегаз». Во время нападения пострадал сторож предприятия. Нападавшие его связали и пытали. Целью грабителей было дизельное топливо. По информации следователей, с базы вывезли 12 тонн солярки.
Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД по Ноябрьску задержан один из нападавших — ранее судимый житель Нового Уренгоя 1983 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На сегодняшний день установлено, что разбойное нападение было совершенно этнической преступной группой, приехавшей из Нового Уренгоя. Нападавшие были вооружены дубинками и пистолетами. Огнестрельное оружие грабители применить не успели.
Эту информацию подтвердили в УМВД России по ЯНАО. По сообщению пресс-службы ведомства, следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый сознался в совершении преступления. Сейчас проводится оперативная работа по задержанию соучастника преступления. Как сообщают в ведомстве, ООО «Корпорация Роснефтегаз» причинен ущерб в размере более 500 тысяч рублей. В самом «Роснефтегазе» агентству отказались комментировать произошедшее.
«Корпорация «Роснефтегаз» и ее владелец Олег Ситников часто фигурирует в сводках силовых ведомств Ямала. Обычно это сообщения о выявленных нарушениях во время проверок промышленной и экологической безопасности на предприятии, а также сообщения о незаконном предпринимательстве и огромных налоговых долгах. Так, в феврале этого года в центральном офисе в Новом Уренгое и дома у владельца компании прошли обыски. Сотрудники следственного управления СКР по ЯНАО изъяли документы в рамках расследования уголовных дел об уходе от налогов в размере до 1 миллиарда рублей.