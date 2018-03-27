{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
24 марта 2018
Главные новости Ямала
17:14  27 марта 2018 0

В Ноябрьске ограбили базу скандально известной «Корпорации Роснефтегаз»

В Ноябрьске совершенно разбойное нападение на промбазу скандальной компанииФото: Владимир Жабриков

Из собственных источников в полиции «URA.RU» стало известно, что 9 марта в Ноябрьске произошло разбойное нападение на промышленную базу ООО «Корпорация «Роснефтегаз». Во время нападения пострадал сторож предприятия. Нападавшие его связали и пытали. Целью грабителей было дизельное топливо. По информации следователей, с базы вывезли 12 тонн солярки.

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД по Ноябрьску задержан один из нападавших — ранее судимый житель Нового Уренгоя 1983 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На сегодняшний день установлено, что разбойное нападение было совершенно этнической преступной группой, приехавшей из Нового Уренгоя. Нападавшие были вооружены дубинками и пистолетами. Огнестрельное оружие грабители применить не успели.

Эту информацию подтвердили в УМВД России по ЯНАО. По сообщению пресс-службы ведомства, следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый сознался в совершении преступления. Сейчас проводится оперативная работа по задержанию соучастника преступления. Как сообщают в ведомстве, ООО «Корпорация Роснефтегаз» причинен ущерб в размере более 500 тысяч рублей. В самом «Роснефтегазе» агентству отказались комментировать произошедшее.

«Корпорация «Роснефтегаз» и ее владелец Олег Ситников часто фигурирует в сводках силовых ведомств Ямала. Обычно это сообщения о выявленных нарушениях во время проверок промышленной и экологической безопасности на предприятии, а также сообщения о незаконном предпринимательстве и огромных налоговых долгах. Так, в феврале этого года в центральном офисе в Новом Уренгое и дома у владельца компании прошли обыски. Сотрудники следственного управления СКР по ЯНАО изъяли документы в рамках расследования уголовных дел об уходе от налогов в размере до 1 миллиарда рублей.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров