Следственный комитет России устанавливает личности и местонахождение очевидцев, которые находились рядом с местом возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения СК РФ. В ведомстве просят всех свидетелей начала возгорания в ТЦ звонить по телефонам 8-923-630-9006 и 8-7836-3842-30.
В результате трагедии в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта был объявлен национальный траур по жертвам крупного пожара. Сейчас во многих регионах проводятся проверки противопожарной безопасности. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области подобные учения будут проходить раз в шесть месяцев, заявил губернатор Андрей Воробьев.