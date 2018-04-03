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03 апреля 2018
15:39  03 апреля 2018 0

Следователи ищут очевидцев начала пожара в «Зимней вишне». ВИДЕО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Пожар унес жизни 64 человекФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Следственный комитет России устанавливает личности и местонахождение очевидцев, которые находились рядом с местом возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения СК РФ. В ведомстве просят всех свидетелей начала возгорания в ТЦ звонить по телефонам 8-923-630-9006 и 8-7836-3842-30.

В результате трагедии в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта был объявлен национальный траур по жертвам крупного пожара. Сейчас во многих регионах проводятся проверки противопожарной безопасности. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области подобные учения будут проходить раз в шесть месяцев, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Ксения Томашова
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