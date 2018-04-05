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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:55  05 апреля 2018 0

Екатеринбуржец, который вывел за рубеж 3 млрд рублей, получил 10 лет колонии

За вывод из страны 3 млрд мужчина получил штраф 800 тысяч рублей и 10 лет колонииФото: kazanutlary.ru

В Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесен приговор учредителю и директору ООО «Манибург» Алексею Бужину. Мужчина признан виновным в валютных махинациях на большую сумму.

«Бужин признан виновным по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Следствие выяснило, что с июля по декабрь 2013 года Бужин, используя счет своей фирмы, представил в банк документы с недостоверной информацией. В результате он перевел на счет компании, не зарегистрированной в РФ, 48,8 млн долларов, что по курсу составляет свыше полутора миллиарда рублей. Аналогичным способом Бужин и позже отправлял за границу деньги. В общей сложности он перевел таким образом 3,3 миллиарда рублей. Мужчина приговорен к 10 годам колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Александр Лукманов
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