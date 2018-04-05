Екатеринбуржец, который вывел за рубеж 3 млрд рублей, получил 10 лет колонии

В Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесен приговор учредителю и директору ООО «Манибург» Алексею Бужину. Мужчина признан виновным в валютных махинациях на большую сумму.
«Бужин признан виновным по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Следствие выяснило, что с июля по декабрь 2013 года Бужин, используя счет своей фирмы, представил в банк документы с недостоверной информацией. В результате он перевел на счет компании, не зарегистрированной в РФ, 48,8 млн долларов, что по курсу составляет свыше полутора миллиарда рублей. Аналогичным способом Бужин и позже отправлял за границу деньги. В общей сложности он перевел таким образом 3,3 миллиарда рублей. Мужчина приговорен к 10 годам колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.