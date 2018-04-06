05:17 06 апреля 2018 0

Анастасия Волочкова постоянно напоминает о себе в соцсетях ФОТО: volochkova_art@instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное пикантное фото с одного из пляжей Таиланда. Пикантный снимок за несколько часов набрал почти 10 тысяч лайков.

«Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?», — подписала фото балерина. Отметим, что с недавних пор Волочкова лишила поклонников возможности комментировать ее снимки — в большинстве публикаций эта функция отключена.

Ранее Волочкова подверглась травле со стороны подписчиков в Instagram из-за старого купальника, в котором она устроила фотосессию на пляже Пхукета. Комментаторы посоветовали балерине брать пример с певицы Ольги Бузовой, которая постоянно меняет пляжные наряды.