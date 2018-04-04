15:20 04 апреля 2018 0

Балерина позировала в этом купальнике летом 2017 года Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова вновь порадовала подписчиков откровенными фотографиями. На этот раз дива похвасталась отдыхом на острове Пхукет (Таиланд). Подписчики Волочковой в Instagram проявили наибольший интерес к фото, где балерина загорает на пляже. Особое внимание комментаторы обратили на купальник Анастасии.

«Немного вам тепла и моря из роскошного места на острове Пхукет. Это и правда, мечта многих. Мне эта реальность дарит силы, здоровье, радость, позитив, восторг и любовь», — подписала Волочкова фото, на котором она загорает на берегу Андаманского моря в купальнике кислотного цвета.

Большую часть подписчиков заинтересовала больше не поза и подпись к фотографии, а именно наряд Волочковой. «Купальник уже наверное штопаный-перештопаный, может, новый прислать?», «Настенька все не меняет купальники», «Один и тот же купальник на все времена», «Я не представляю, из чего этот купальник, что он такой неубиваемый». Некоторые пользователи сравнили Волочкову с другой эпатажной отечественной дивой: «А еще купальники есть? Этот на всех фото. Бузова по 10-20 штук на отдых берет».

Среди 776 тысяч подписчиков Анастасии нашлись и те, кто поддержали балерину: «А чего напали на купальник-то? Вы каждый отпуск с новыми ездите? Есть же любимые, вот и у Насти так», «Позитивная женщина. Молодец, так держать!», «Дразните, Анастасия, погодкой и солнцем!», «Красиво. Вы очень похудели», «Какая стройная, красивая». Некоторые обращались с личными просьбами: «Забери меня к себе». Внимательные подписчики заметили, что в гардеробе балерины есть как минимум четыре комплекта купальников, которыми она также хвасталась в прошлом году.

В последнее время Волочкова в СМИ упоминается в основном в связи со скандалами или откровенными фото с отдыха. Так, две недели назад балерина выложила «обнаженное» фото из бани, которое поклонники творчества балерины оценили неоднозначно.