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07 апреля 2018
12:39  07 апреля 2018 0

Российских силовиков научат играть в «кровавый» футбол

Тактико-специальное учение
Внедрение регби в войска одобрил Владимир ПутинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Вооруженных Силах РФ и силовых структурах идет массовая популяризация регби. Внедрение этого вида спорта ведется через организацию специальных академий.

Как рассказал журналистам председатель Высшего совета Федерации регби в РФ, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в настоящее время данный вид спорта мало популярен в стране. Но в ближайшие пять-семь лет его планируется вывести на передовые позиции, сообщает телеканал 360.

По словам Артемьева, в настоящее время главным вопросом является формирование тренерского состава для команд. Для решения этой задачи открываются специальные академии. После того, как президент России Владимир Путин одобрил развитие данного вида спорта в стране, в армии и силовых структурах начали искать возможности для создания собственных команд по регби.

Регби — контактный вид спорт, который возник в Англии в XIX веке. Отличается жесткостью игры, из-за чего на поле нередки травмы.

Виктор Жуков
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