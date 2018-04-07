Российских силовиков научат играть в «кровавый» футбол

В Вооруженных Силах РФ и силовых структурах идет массовая популяризация регби. Внедрение этого вида спорта ведется через организацию специальных академий.
Как рассказал журналистам председатель Высшего совета Федерации регби в РФ, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в настоящее время данный вид спорта мало популярен в стране. Но в ближайшие пять-семь лет его планируется вывести на передовые позиции, сообщает телеканал 360.
По словам Артемьева, в настоящее время главным вопросом является формирование тренерского состава для команд. Для решения этой задачи открываются специальные академии. После того, как президент России Владимир Путин одобрил развитие данного вида спорта в стране, в армии и силовых структурах начали искать возможности для создания собственных команд по регби.
Регби — контактный вид спорт, который возник в Англии в XIX веке. Отличается жесткостью игры, из-за чего на поле нередки травмы.