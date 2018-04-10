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15:03  10 апреля 2018 0

Пермский депутат Госдумы Дмитрий Скриванов вызван в суд по делу о 13,5 млн рублей

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Депутату Скриванову придется доказывать, что он давал в долгФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермского края Иван Чазов, с которого взыскивается 13,5 миллиона рублей, заявил, что деньги у депутата Дмитрия Скриванова не брал.

В Ленинском районном суде Перми 10 апреля прошло предварительное заседание по делу журналиста и экс-кандидата в краевой парламент Чазова. Истцом по делу является ООО «Управляющая компания «ЦУП», требующее от Чазова возвращения долга по займам в размере 13,5 миллиона рублей. Согласно документам, с мая по сентябрь 2016 года Чазов брал эти деньги у депутата госдумы Дмитрия Скриванова, подписывая договоры займа. Долги впоследствии были переданы парламентарием в АО «Дартс», а затем в компанию «ЦУП».

Как рассказал «URA.RU» адвокат ответчика Алексей Жучков, на сегодняшнем заседании Чазов заявил о своем несогласии с договорами займа. «Деньги по этим договорам Иван Чазов не брал. Согласно условиям этих договоров, деньги должны были даваться ему не в момент подписания, а в будущем и фиксироваться расписками. Предоставленные истцом расписки не соответствуют договорам», — объяснил юрист. Следующее заседание по этому делу состоится 16 мая. На него вызваны Дмитрий Скриванов и его бывшая супруга Наталья Скриванова, являющаяся учредителем АО «Дартс».

Александр Соснин
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