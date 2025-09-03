Экс-глава пермского Минздрава покинет пост ректора медвуза в Екатеринбурге

Руководитель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) покидает пост ректора. Речь идет об Ольге Ковтун, которая ранее занимала высокий пост в системе здравоохранения Пермского края.
«В октябре 2025 года она достигнет установленного законом предельного возраста для данной должности. В настоящее время на место главы вуза претендуют четыре кандидата», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ Урал».
В регионе Ольга Ковтун занимала позицию зампреда правительства Пермского края. Кроме того, получила широкую известность после назначения на пост министра здравоохранения региона в 2015 году, где проработала менее двух лет. В сентябре 2016 года Ковтун ушла с занимаемой должности по собственной инициативе.
Позднее она вернулась к работе в УГМУ, заняв сначала позицию первого проректора и профессора кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году Ольга Ковтун была избрана ректором этого медицинского университета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!