Экс-глава пермского Минздрава покинет пост ректора медвуза в Екатеринбурге

Экс-глава пермского Минздрава Ольга Ковтун уходит с поста ректора медвуза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время на место главы вуза претендуют четыре кандидата
В настоящее время на место главы вуза претендуют четыре кандидата Фото:

Руководитель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) покидает пост ректора. Речь идет об Ольге Ковтун, которая ранее занимала высокий пост в системе здравоохранения Пермского края. 

«В октябре 2025 года она достигнет установленного законом предельного возраста для данной должности. В настоящее время на место главы вуза претендуют четыре кандидата», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ Урал». 

В регионе Ольга Ковтун занимала позицию зампреда правительства Пермского края. Кроме того, получила широкую известность после назначения на пост министра здравоохранения региона в 2015 году, где проработала менее двух лет. В сентябре 2016 года Ковтун ушла с занимаемой должности по собственной инициативе. 

Позднее она вернулась к работе в УГМУ, заняв сначала позицию первого проректора и профессора кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году Ольга Ковтун была избрана ректором этого медицинского университета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) покидает пост ректора. Речь идет об Ольге Ковтун, которая ранее занимала высокий пост в системе здравоохранения Пермского края.  «В октябре 2025 года она достигнет установленного законом предельного возраста для данной должности. В настоящее время на место главы вуза претендуют четыре кандидата», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ Урал».  В регионе Ольга Ковтун занимала позицию зампреда правительства Пермского края. Кроме того, получила широкую известность после назначения на пост министра здравоохранения региона в 2015 году, где проработала менее двух лет. В сентябре 2016 года Ковтун ушла с занимаемой должности по собственной инициативе.  Позднее она вернулась к работе в УГМУ, заняв сначала позицию первого проректора и профессора кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году Ольга Ковтун была избрана ректором этого медицинского университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...