Сын одного из богатейших пермских депутатов стал совладельцем бизнеса своего отца

Спикер думы в Кудымкаре Михаил Петров получил долю в компании своего отца
Михаилу Петрову принадлежит доля в ООО «Маркетинг»
Михаилу Петрову принадлежит доля в ООО «Маркетинг»

Спикер думы Кудымкарского округа Пермского края Михаил Петров стал совладельцем бизнеса своего отца, депутата краевого законодательного собрания Алексея Петрова. В сервисе Saby указано, что с 7 мая Петрову-младшему принадлежит 33% в ООО «Маркетинг».

В беседе с корреспондентом URA.RU Алексей Петров подтвердил информацию о передаче долей в учрежденном им юрлице своему сыну. Также депутат не исключил, что в будущем полностью доверит свой бизнес сыну Михаилу и дочери Ирине. «Ну да. Это [передача бизнеса детям] основная цель. Рано или поздно все нужно передавать детям», — заявил Петров.

Петров входит в число богатейших депутатов краевого парламента. До недавнего времени он являлся единственным учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет в Кудымкаре сетью магазинов, пекарней, кафе и рестораном национальной кухни. В родном городе он запустил производство сыра, премиальной колбасы, а также заявил о планах начать производство хамона и колотого шоколада с местными дикоросами.

Петров-младший является председателем думы в Кудымкарском округе с 2022 года. Ранее собеседники URA.RU не исключали, что в 2026 году он может сменить отца в заксобрании Прикамья.

