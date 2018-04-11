В Индии погиб делегат военной выставки из Екатеринбурга

Мужчина утонул на пляже в индийском городе Махабалипурам
Житель Екатеринбурга, приехавший на международную выставку военной техники DefExpo 2018, утонул в Индийском океане во время купания.
По данным газеты The Times of India, делегат DefExpo 2018 отправился вместе со своими коллегами на пляж в индийском городе Махабалипурам. 55-летнего россиянина опрокинула сильная волна. В итоге спасателям удалось только через некоторое время вытащить его из воды, пишет Life.
Мужчину доставили в больницу, где уже врачи констатировали его смерть. Предварительной причиной гибели называют утопление, но точно об этом будет известно только после вскрытия тела. Отмечается, что местным СМИ в российском консульстве подтвердили смерть екатеринбуржца.