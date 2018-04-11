Челябинский оперный певец может сесть на пять лет за стрельбу по врачам скорой

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинение в отношении певца городского театра оперы и балеты. За нападение на врачей «скорой» ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как было установлено в ходе предварительного расследования, ночью 23 марта обвиняемый выпивал в квартире своего знакомого в доме на улице Набережной. Выйдя на балкон, он решил пострелять из пневматического пистолета «в сторону сотрудников бригады скорой медицинской помощи». Выстрелами был поврежден автомобиль медиков — у него разбился аварийный люк, сообщает пресс-служба прокуратуры. Согласно обвинительному акту прокуратуры, действия 19-летнего певца квалифицированы как «хулиганство с применением оружия».
Как отмечают в надзорном ведомстве, обвиняемый свою вину признал. Также он выплатил материальный ущерб за поломку автомобиля — 17410 рублей.