Инцидент, в котором «засветился» высокопоставленный полицейский Свердловской области, произошел в городе Каменск-Уральский. По сообщению ГУ МВД по Свердловской области, виновником происшествия стал 48-летний заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского в звании подполковника.
ДТП произошло 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса. Полицейский в штатском за рулем личной машины «Тойота» протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде, после чего скрылся. Однако его личность была быстро установлена.
«От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по статье „Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Видео: «Подслушано Каменск-Уральский», «ВКонтакте»