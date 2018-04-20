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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:30  20 апреля 2018 0

На Урале высокопоставленный полицейский протаранил шлагбаум на переезде и скрылся. ВИДЕО

Зимняя дорога. Челябинск, железнодорожный переезд
После инцидента полицейский будет уволен со службыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инцидент, в котором «засветился» высокопоставленный полицейский Свердловской области, произошел в городе Каменск-Уральский. По сообщению ГУ МВД по Свердловской области, виновником происшествия стал 48-летний заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского в звании подполковника.

ДТП произошло 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса. Полицейский в штатском за рулем личной машины «Тойота» протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде, после чего скрылся. Однако его личность была быстро установлена.

«От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по статье „Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Видео: «Подслушано Каменск-Уральский», «ВКонтакте»

Александр Лукманов
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