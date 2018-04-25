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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:57  25 апреля 2018 1

В Екатеринбурге новый самый завидный жених. Он в родстве с другом Якоба и может стать депутатом

Калетину-младшему — 30, а он уже начинающий управленецФото: страница в Facebook Андрея Калетина
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Екатеринбургская мэрия обсуждает новоявленного бизнесмена и потенциального кандидата в депутаты гордумы — Андрея Андреевича Калетина. На днях 30-летний юноша из соакционера «Завода ЭМА» превратился в его директора, о чем свидетельствуют обновленные данные налоговой.

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«Министерство идей». Телеканал друга Якоба в Екатеринбурге набирает политических журналистов

Уральской столице лучше всех известен только один человек с такой фамилией — совладелец «Завода электромедицинской аппаратуры» Андрей Александрович Калетин, давний друг и бывший начальник действующего главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба (работал на заводе с 1977 по 1995). Помимо завода ЭМА бизнесмен владеет обширными сельскохозяйственными и земельными угодьями, а также организовал собственный кабельный канал «Министерство идей». В 1995 году Андрей Калетин участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял шестое место (из девяти), набрав 2,99% (Эдуард Россель набрал 26,01%)

В отличие от отца, средний сын Калетина — не публичен, практически отсутствует в популярных соцсетях, где можно найти лишь одну его фотографию. По разрозненным и неподтвержденным данным в тех же соцсетях, Андрей Андреевич Калетин окончил то ли Уральский архитектурный университет по специальности промышленный дизайн, то ли УрФУ по специальности программное обеспечение вычислительной техники.

Впрочем, домыслы работников мэрии о возможном выдвижении сына в депутаты сам Калетин-старший пока опроверг: «Чтобы стать настоящим директором — нужно проработать некоторое время в должности. Любая большая система — непростая вещь, и чтобы человек как руководитель сформировался и состоялся, ему нужно лет пять. А когда сформируется уже — можно расти дальше».

Виктор Жуков
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