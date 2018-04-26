Женщина умерла после отказа врачей положить ее в больницу

В городе Ивантеевка Московской области, в ЦГБ, скончалась 29-летняя женщина. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.
13 апреля «скорая» доставила ее в Ивантеевскую ЦГБ с предварительным диагнозом «мастит, подозрение на сепсис», однако врачи посчитали, что показаний для госпитализации нет. 14 апреля пациентка поступила туда вновь с тем же диагнозом. Девушку прооперировали и перевели в реанимацию, где она скончалась на следующий день пишет сайт «Подмосковье сегодня». Отмечается, что письменного отказа от госпитализации от самой пациентки в медицинской карте нет.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой установят причину смерти. Медицинские документы также направили на проверку. В ходе расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям либо бездействию медицинского персонала больницы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жительнице Ульяновска в местной больнице после плановой операции вместо физраствора ввели формалин. Спустя более полумесяца отравленная смертельной жидкостью женщина скончалась в московском медучреждении.