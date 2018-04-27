Печальная новость из Озерска. В ночь на 27 апреля, пятницу, скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк», известный в Челябинской области журналист Кирилл Зернов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в руководстве предприятия: «Во сне остановилось сердце». Зернову 3 апреля исполнился 51 год.
Кирилл Зернов много лет работал в челябинских СМИ, в частности, в газетах «Команда», «Деловой Урал». Был директором местной редакции «Аргументов и фактов». В последние годы работал в Озерске, на химкобинате «Маяк». Причины внезапной кончины выясняют медики. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Кирилл Зернов, один из самых профессиональных менеджеров, был большим другом челябинского бюро «URA.RU». Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.