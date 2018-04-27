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Главные новости Челябинской области
09:45  27 апреля 2018 0

Скорбим. В челябинском атомграде скончался известный журналист

Подарок от URA.RU. Челябинск, зернов кирилл
Кирилл Зернов был другом «URA.RU»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Печальная новость из Озерска. В ночь на 27 апреля, пятницу, скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк», известный в Челябинской области журналист Кирилл Зернов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в руководстве предприятия: «Во сне остановилось сердце». Зернову 3 апреля исполнился 51 год.

Кирилл Зернов много лет работал в челябинских СМИ, в частности, в газетах «Команда», «Деловой Урал». Был директором местной редакции «Аргументов и фактов». В последние годы работал в Озерске, на химкобинате «Маяк». Причины внезапной кончины выясняют медики. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Кирилл Зернов, один из самых профессиональных менеджеров, был большим другом челябинского бюро «URA.RU». Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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