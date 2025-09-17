Челябинский облсуд оставил под арестом счета экс-владельцев ЮГК

Челябинский областной суд 17 сентября оставил под арестом счета экс-владельцев и менеджеров ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд, рассмотрев гражданское дело по частным жалобам Абрамовой, Субботиной, Струкова, Струковой, Кузнецовой на определения судьи Советского районного суда Челябинска о принятии мер по обеспечению иска, оставил их без удовлетворения. А определения судьи первой инстанции — без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Процесс национализации ЮГК начался с соответствующего иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что Струков развил свой бизнес, используя для этого политические связи.
Заседания в Советском райсуде Челябинска по национализации холдинга проходили в закрытом режиме. 11 июля решение было готово — иск Генпрокуратуры удовлетворили, все активы ЮГК перешли в собственность государства.
Проблемы Струкова на этом не закончились: Генпрокуратура РФ подала иск, в котором просила взыскать с бизнесмена более 3,9 млрд рублей. В такую сумму оценили ущерб от деятельности компаний золотодобытчика. В качестве соответчиков в иске указаны теперь уже бывший глава СКР по региону Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Они, как считает истец, не приняли мер по надзору за фирмами Струкова.
Адвокат Колбасина уверяет, что его доверитель никак не связан с деятельностью Струкова. Он настаивает, что список соответчиков должен быть скорректирован.
