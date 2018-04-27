МЧС предупредило о хакерских атаках на автомобили

Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» предупредил российских водителей о возможных хакерских атаках на автомобили. В машинах, системы управления которых подключены к интернету, могут отключиться подушки безопасности.
В ведомстве не исключают возможность атаки на систему управления машиной и слежки за ее владельцем. Из-за высокой вероятности киберугроз компании-производители систем для автомобилей выпускают предупреждения о соответствующих уязвимостях, передает RT.
Ранее центр по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС РФ «Антистихия» предупреждал, что в 2018 году хакерским атакам могут быть подвергнуты также криптокошельки, смартфоны и планшеты, напоминает телеканал 360. По итогам прошлого года хакеры в четыре раза чаще атаковали информационные объекты. Сейчас эксперты обращают внимание на опасность взаимодействия киберпреступников с террористами и возможные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения.