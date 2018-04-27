«Единой России» предлагают реформу в стиле КПСС

Региональные отделения «Единой России» готовят свои предложения по реформе партии. Среди уже выдвигаемых идей — создание парторганизаций на производстве и возвращение системы политинформации.
В последний день апреля региональные отделения партии «Единая Россия» планируют завершить обсуждение собственных инициатив по дальнейшему развитию. Они будут рассмотрены федеральным руководством на партконференции «Единая Россия. Направление 2026», сообщает «Коммерсант». Одно из предложений — создание своих ячеек на предприятиях — предполагает изменение закона «О политических партиях», который разрешает создание партийных подразделений «только по территориальному признаку». Однако единороссы Удмуртии и Приморского края считают, что парторганизации должны быть и на предприятиях.
Представители «Единой России» также считают необходимым усилить работу с молодежью. Сторонников партии нужно воспитывать уже со школы, отмечает новосибирский единоросс Василий Носков. Лидер новосибирского отделения Валерий Ильенко при этом раскритиковал существующие формы привлечения молодежи в партию. «„Молодая гвардия“ у нас никакая и звать их никак. В области — 44 партийных отделения и всего 12 отделений МГЕР. Их работа не видна», — сказал он.
Еще одна идея единороссов касается возвращения политинформаций, как в советское время. «Профессиональные лекторы и агитаторы» встречались бы с «трудовыми коллективами» и проводили «информационные дни», полагают партийцы. Решения по поводу всех предлагаемых инициатив будут приняты по итогам партконференции 18—19 мая, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Между тем, политолог Александр Кынев напоминает, что существование партийных отделений на производстве стало одним из мотивов запрета КПСС Конституционным судом в 1992 году. «Похоже, партия инстинктивно движется к полутоталитарной системе и будет это делать. Это ничем хорошим не кончилось для КПСС, не кончится и для „Единой России“», — считает он.