Госкомпании сэкономят десятки миллиардов на закупках топлива

09:46 28 апреля 2018 0

Госбюджет сэкономит более десятка миллиардов рублей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал о планах изменения контрактов закупки топлива для государственных предприятий. Ведомство планирует, что к концу текущего года госкомпании и ведомства смогут закупать его по рыночным ценам.

В интервью газете «Известия» замглавы ФАС отметил, что сейчас контракты на поставку топлива через тендеры заключаются по свободной схеме. При этом стоимость выполнения работ определяется, исходя из конкурентного предложения. Предложение антимонопольной службы состоит в том, чтобы привязать цены на топливо при госзакупках к индикаторам рынка. Благодаря этому, госбюджет сможет сэкономить значительные средства на топливных поставках. По оценкам Анатолия Голомолзина, речь идет о «нескольких десятках миллиардов рублей ежегодно».

Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа увеличения тарифов за аэронавигационное обслуживание в небе России. Предполагается, что нововведения отразятся на стоимости полетов для авиапассажиров.