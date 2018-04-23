Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может поднять тарифы за аэронавигационное обслуживание в небе России, что отразится на стоимости полетов для пассажиров. Ведомство подготовило проект приказа, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, 100 километров полета в российском небе для небольшого иностранного самолета массой меньше двух тонн обойдется в 11,1 доллара (сейчас 10,6 доллара). Для иностранного борта весом свыше 400 тонн, который занимается грузовыми и пассажирскими перевозками на большие расстояния, ставка составит 134,6 доллара за 100 километров (сейчас — 128,4 доллара).
Для отечественных перевозчиков, осуществляющих международные перелеты, эти ставки составят соответственно 351,8 рубля (сейчас 335,6 рубля) и 3238,1 рубля (сейчас — 3089,2 рубля). При этом для российских авиакомпаний, осуществляющих внутренние полеты, ставка сбора за 100 километров полета для небольшого судна устанавливается на уровне 89,3 рубля (сейчас — 85,2 рубля). Ставка для бортов массой более 400 тонн может подняться с 899,4 рубля до 942,8 рубля.
Рост ставок обосновывается увеличением расходов аэронавигационной службы, передает «Российская газета». Причина индексации — в росте инфляции и цен на топливо, электричество, оборудование. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации цены на билеты также вырастут.
Ранее «URA.RU» прогнозировало рост цен на авиабилеты с 17 на 18 апреля на 6-7%, что обусловлено изменением курсов валют. Так, 18 апреля в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курсы валют в системах бронирования составили: 1 евро — 77 рублей (ранее — 72 рубля), 1 доллар США — 62,5 рубля (ранее — 59 рублей). Обвал рубля начался 9 апреля, после ввода американских санкций.